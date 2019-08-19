США испытали первую за 32 года ракету средней дальности: видео

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Испытания прошли успешно

Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров, которая была запрещена договором с Россией, из которого обе стороны вышли 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло на острове Сан-Николас в штате Калифорния 18 августа.

Испытываемая ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и аккуратно поразила цель, пролетев более 500 километров, сообщили в американском Минобороны.

Отмечается, что полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет средней досягаемости.

  • 2 августа США формально выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.
  • В тот же день в США заявили о разработке новых ракет средней дальности.
  • Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году.

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Теги: ДРСМД, ракета, испытания
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