США испытали первую за 32 года ракету средней дальности: видео

Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров, которая была запрещена договором с Россией, из которого обе стороны вышли 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло на острове Сан-Николас в штате Калифорния 18 августа.
Испытываемая ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и аккуратно поразила цель, пролетев более 500 километров, сообщили в американском Минобороны.
Отмечается, что полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет средней досягаемости.
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