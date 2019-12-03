Ученые выяснили, от каких болезней спасает кофе

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Кофеин помогает уберечь мозг от старения (нейродегенерации) и служит профилактикой других когнитивных заболеваний. К таким выводам пришла международная группа ученых во главе с Дэвидом Блумом (INSERM, Лилль, Франция) и Луизой Лопес (Институт молекулярной мдицины, Лиссабон, Португалия), передает Nature.

Ученые в ходе экспериментов над крысами выяснили, что кофеин блокирует рецептор А2А, который вызывает проблемы с памятью, стрессом и преждевременным старением. Они проводили для крыс терапию, используя аналог кофеина. В результате у тех понизилась активность рецептора А2А. Это привело к восстановлению нормальной работы мозга крыс, улучшению их памяти и сокращению стресса.

С более детальными выводами исследователей можно ознакомиться по ссылке.

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