Ученые узнали, в чем заключается польза плохих сновидений

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Международная группа ученых провела исследования и пришла к выводу, что плохие сновидения улучшают эффективность работы мозга в том, как он реагирует на пугающие ситуации в реальной жизни. Об этом сообщает BBC News Україна.

Ученые также предположили, что плохие сны могут служить в качестве терапии при лечении тревожных расстройств. При этом они отмечают, что есть разница между "плохим сном" и "кошмаром". Последние оказывают на человека негативное влияние.

Когда человек видит умеренно пугающий сон, то включаются участки мозга, которые активизируются при наличии реальной угрозы. Они служат "тренировкой" перед ситуациями, которые могут произойти в реальной жизни. Но сны, в которых человеку снится настоящий кошмар, имеют негативное последствие.