Ученые рассказали, как можно сохранить ясность ума в старости

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Ученые из Шотландии провели исследование и выяснили, что логические игры и головоломки способствуют сохранению ясности ума в пожилом возрасте. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на исследование.

В исследовании приняли участие 1091 человек, которые родились в 1936 году. Ученые оценивали то, играют ли они и как часто в настольные игры. Также они анализировали демографические и социоэкономические данные, информацию о здоровье, образовании и ежедневной активности испытуемых.

Результаты показали, что когнитивный спад, который наблюдается в пожилом возрасте, меньше всего повлиял на любителей настольных игр, а именно на их память и скорость принятия решений.

Ранее ученые заявили, что миллениалы чаще других страдают от депрессии.

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