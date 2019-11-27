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Между богатыми и бедными есть бактериальное неравенство - ученые

Между богатыми и бедными есть бактериальное неравенство - ученые - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.11.2019, 09:18

К формированию и поддержанию нездорового бактериального населения у бедных групп ведут недостаток внимания, однообразность питания и прочее

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что на состояние микрофлоры в организме человека влияет социальное неравенство. Об этом сообщает Naked Science.

Воздействие на бактериальное население оказывает ряд факторов: образ жизни, диета, обстановка в доме, на рабочем месте, доступ к медицинскому обслуживанию. В результате, по мнению ученых, некоторые люди автоматически получают доступ к "лучшей микрофлоре", рождаясь в более обеспеченных семьях.

К формированию и поддержанию нездорового бактериального населения у бедных групп ведут недостаток внимания, однообразность питания и прочее.

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наука ученые бедность богатство социальное неравенство микрофлора
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