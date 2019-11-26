Бедность стимулирует сексуализацию статуса - ученые

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Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что неравенство в доходах толкает женщин к использованию привлекательности и сексуализации внешнего вида в качестве инструментов для достижения целей. Об этом сообщает Naked Science.

В исследовании приняли участие 300 человек из 38 стран. Каждый из них мог претендовать на принадлежность к одному из сообществ, созданных по подобию реальных экономических моделей.

Добровольцам предложили указать степень беспокойства из-за своего социального статуса, а затем выбрать одежду. Изучение показало, что выбор более откровенных нарядов характерен для женщин из экономически неравных обществ и связан с беспокойством из-за своего социально-экономического положения.