Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бедность стимулирует сексуализацию статуса - ученые

Бедность стимулирует сексуализацию статуса - ученые - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.11.2019, 16:55

По словам ученых, выбор более откровенных нарядов характерен для женщин из экономически неравных обществ

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что неравенство в доходах толкает женщин к использованию привлекательности и сексуализации внешнего вида в качестве инструментов для достижения целей. Об этом сообщает Naked Science

В исследовании приняли участие 300 человек из 38 стран. Каждый из них мог претендовать на принадлежность к одному из сообществ, созданных по подобию реальных экономических моделей.

Добровольцам предложили указать степень беспокойства из-за своего социального статуса, а затем выбрать одежду. Изучение показало, что выбор более откровенных нарядов характерен для женщин из экономически неравных обществ и связан с беспокойством из-за своего социально-экономического положения.

Напишите нам
наука ученые статус неравенство доходов психология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 