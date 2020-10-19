Сколько получают украинские полярники: зарплату им повысили впервые за 20 лет

По словам главы НАНЦ Дикого, оплату подняли впервые за 20 лет "после очень долгой борьбы"; на рубеже тысячелетий это сделало правительство Ющенко

Увеличены суточные выплаты сотрудникам антарктических экспедиций, которые на ротационной основе работают на базе станции "Академик Вернадский". Об этом рассказал в интервью The Ukrainians директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Теперь полярники будут получать не 720 грн в сутки, а 1800. Таким образом, за месяц сотрудник экспедиции может получить 54 000 грн.

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"Это все равно не фантастика, но по сравнению с тем, сколько было, – разница поразительная. Если найти ученого, который мотивирован своей наукой, не так сложно, то на тех же условиях найти дизелиста значительно труднее. На любом судне торгового флота ему заплатят больше", – пояснил Дикий.

Директор НАНЦ сообщил, что ученые уже присмотрели пару кораблей, которые можно было бы оснастить для научных целей. Просят власти приобрести по крайней мере один.

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Евгений Пилипенко

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