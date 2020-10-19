Было 36 судов, сейчас – 0. Украинские ученые присмотрели корабль, просят купить для науки

Свое научное судно в Южном океане серьезно расширит возможности науки Украины при том, что "это не такие уж фантастические деньги", говорит глава НАНЦ

В Национальном антарктическом научном центре присмотрели два корабля на продажу, один из которых при наличии политической воли у депутатов можно было бы приобрести для развития программы научных исследований в Антарктике и других регионах. Об этом сообщил глава НАНЦ Евгений Дикий в интервью The Ukrainians.

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Ученый отметил, что "на ближайшее десятилетие нас бы удовлетворили приличные старые корабли".

"Корабль в Южном океане – просто необходимость. В 1995-м британцы передали нам станцию за один фунт стерлингов. Тогда у нас... было 36 научно-исследовательских судов, теперь – ни одно не пригодно, лишь одно – для ремонта", – посетовал Дикий.

По его словам, сейчас нет возможности строить свое судно с нуля, но приобрести его – вполне реальный вариант: "На продажу есть как минимум два, которые нас бы устроили. Но приобретение корабля полностью зависит от Рады, в частности бюджетного комитета".

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Дикий также рассказал, что ключевой акцент НАНЦ сейчас делает на модернизации станции "Академик Вернадский", которую нужно завершить, "чтобы протянуть еще 10-20 лет". Следующий этап развития, прогнозирует ученый, – это подготовка к строительству своей станции. Однако это дело не ближайших лет, "потому нужно выиграть время, чтобы подготовить проект и политически его пролоббировать".

"За последние годы мы успели неплохо модернизировать базу научных приборов. По измерительными приборами мы на нормальном мировом уровне. Не будем сравнивать с американской полярной программой с годовым бюджетом в $600 млн. А с такими странами, как Польша, Чехия или Турция, мы вполне наравне", – пояснил он.

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Евгений Пилипенко

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