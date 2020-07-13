Колоссальный айсберг вчера "отметил" трехлетие: где он сейчас и какой – фото

В течение первых двух лет A-68 оставался близко к материнскому леднику из-за морского льда в океане. Сейчас он ускорился

После трех лет дрейфа огромный антарктический айсберг находится уже в открытых водах юга Атлантики - недалеко от Южных Оркнейских островов. За это время он прошел около 1050 км, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

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Почти сразу после того, как айсберг откололся от материка, он потерял огромный кусок льда, в результате чего был переименован в A-68A, а его "потомство" получило название A-68B. В апреле 2020 года родительская масса льда (A-68A) снова раскололась, потеряв еще один кусок - A-68C.

Пускай и огромный, айсберг этот очень тонкий - всего несколько сотен метров. Несмотря на это, он достаточно прочный даже в открытых водах, пишут исследователи.

На снимке спутника Sentinel-1 айсберг изображен 5 июля 2020 года - за несколько дней до его третьего "дня рождения". Ниже - фрагмент большого спутникового фото (22 Мб, 10700х10600 пикселей). Нажмите, чтобы открыть все фото:

Ниже показаны различные положения A-68A во время его трехлетнего путешествия. Карта не только показывает, как долго он оставался вблизи ледникового щита Ларсен-С, но и то, как за последний год или около того скорость дрейфа A-68 значительно возросла.

Снимок с более широким обзором от Sentinel-3 за февраль 2020 года:

В момент откалывания от ледника 12.07.2017 площадь А-68 составляла 5800 квадратных километров – это примерно семь площадей Киева, а средняя толщина – около 190 м.

Массу такого куска льда исследователи оценивали в 1 трлн тонн.

Антарктида для удобства разделена на квадраты, именно потому айсберг получил такое название – он из 68-го квадрата.

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Евгений Пилипенко

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