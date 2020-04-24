У берегов Антарктиды разрушается крупнейший в мире айсберг А-68 – видео

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Ледник таких габаритов будет разрушаться годами

Крупнейший в мире айсберг А-68, который откололся от шельфового ледника Ларсена С в июле 2017 года и уменьшил его площадь на целых 12%, понемногу разрушается. Об этом со ссылкой на ученых из Университета Суонси пишет BBC News.

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В момент откалывания от ледника площадь А-68 составляла 5800 квадратных километров – это примерно семь площадей Киева, а средняя толщина – около 190 м. Массу такого куска льда исследователи оценивали в 1 трлн тонн.

Недавно было зафиксировано откалывание от основного тела "кусочка" площадью 175 кв. км. Это увидели по снимкам со спутника Европейского космического агентства Sentinel-1.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — ESA):

Каждый обломок носит свое название. Основной айсберг – А-68А, ранее отломившийся кусок – А-68В, а новый – А-68С.

Айсберг движется в Море Уэдделла мимо Южных Оркнейских островов на север от Антарктического полуострова и, войдя в более штормовые и теплые воды, он будет подтаивать и крошиться и дальше.

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Антарктида для удобства разделена на квадраты, именно потому айсберг получил такое название – он из 68-го квадрата.

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Теги: антарктида, айсберг, антарктика, A-68
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