В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео

От ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью более 300 квадратных километров. Происшествие зафиксировал спутник Copernicus Sentinel, передает пресс-служба Европейского космичеcкого агентства (ESA).

Ученые отмечают, что после попадания в воду айсберг начал раскалываться на более мелкие части.

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Ледник острова Пайн-Айленд вместе с соседним "ледником Судного дня" Туэйтс соединяют центр Западно-антарктического ледникового щита с океаном. Ежедневно они сбрасывают в океан огромные массивы льда.

За последние 25 лет оба ледника стекают все быстрее и двигаются со скоростью в несколько километров в год.

В начале февраля под "ледником Судного дня" обнаружили рекордно теплую воду.

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Видео: European Space Agency, ESA/YouTube