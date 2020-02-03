Антарктида. Под "ледником Судного дня" нашли рекордно теплую воду

Под антарктическим ледником Туэйтс, который также называют "ледником Судного дня", обнаружили рекордно теплую воду. Об этом говорится в исследовании группы ученых во главе с Дэвидом Холландом из Департамента окружающей среды Нью-Йоркского университета, передает The Hill.

Специалисты проделали в леднике отверстие глубиной около 609 метров и опустили прибор для измерения температуры в жизненно важную точку, где ледник встречается с морем. Оказалось, что температура воды здесь более чем на два градуса выше температуры замерзания.

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Холланд считает, что этот симптом "предупреждает о потенциальных страшных изменениях на планете". По его словам, ледник неудержимо отступает и эффект от его таяния будет ощущаться в населенных частях мира.

Ледник Туэйтс является одним из самых быстро тающих ледников Антарктиды - исследователи считают его самым опасным для глобального повышения уровня моря ледником .

Если бы ледник растаял полностью, то он бы вылил бы в океан массу воды, примерно равную размеру Великобритании. Его обрушение подняло бы глобальный уровень моря почти на метр, ставя под угрозу прибрежные населенные районы.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк могут оградить от океана стеной, чтобы обезопасить город от поднятия уровня моря.

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Видео №1 и фото: David Holland, NYU & NYU Abu Dhabi

Видео №2: SciTech Daily/YouTube