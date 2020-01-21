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Нью-Йорк могут оградить от океана стеной: проект Армии США

Нью-Йорк могут оградить от океана стеной: проект Армии США - Фото
Нью-Йорк (фото - depositphotos.com)
21.01.2020, 09:33

Военные инженеры ищут способы, которые уберегут город от наводнений

Инженерный корпус Армии США разрабатывает проект по возведению 9,5-километровой стены во внешней гавани Нью-Йорка. Об этом сообщает FOX News.

С помощью стены инженеры хотят уберечь город от наводнений, которые могут участиться в связи с глобальным потеплением. Ее возведение может обойтись в $119 млрд и занять до 25 лет.

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Окончательный отчет Инженерного корпуса будет готов к 2022 году – его рассмотрит Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп уже раскритиковал идею, назвав ее "глупой, дорогой и вредящей экологии".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал в ответ Трампу: "Мы потеряли 44 наших жителей в урагане Сэнди. Вы должны это помнить, вы жили здесь в то время. Ваше отрицание изменений климата не просто опасно для тех, кого вы поклялись защищать. Оно смертельно".

  • По данным Всемирной метеорологической организации, последние пять лет стали самыми теплыми в истории наблюдений.  

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Билл де Блазио наводнение стена нью-йорк океан глобальное потепление
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