Самый большой в мире айсберг движется в сторону открытого океана

Иллюстративное фото: pixabay.com

Самый большой в мире айсберг, который откололся от ледника в Западной Антарктиде в июле 2017 года, скоро должен отправиться в свободное плавание. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Сейчас айсберг движется по направлению на северо-восток. В 2017 году он имел площадь около 6000 квадратных километров и за это время лишь незначительно уменьшился в объеме. Однако ученые считают, что он начнет быстро разрушаться на океанских просторах.

"Если он уцелеет после выхода за кромку постоянного морского льда, я буду очень удивлен", - заявляет профессор Адриан Лакман из университета Суонси в Британии.

Айсберг, обогнув северную оконечность полуострова, переместится к северу и войдет в теплые воды южной Атлантики, заявляют ученые.

12 июля 2017 года сообщалось, что от шельфового ледника Ларсена в Антарктиде откололся айсберг весом один триллион тонн и площадью 5800 квадратных километров - это почти в семь раз больше площади Киева.

Смотрите также: Как от Антарктиды откололся огромный айсберг: спутниковые фото