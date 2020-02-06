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Самый большой в мире айсберг движется в сторону открытого океана

Самый большой в мире айсберг движется в сторону открытого океана - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
06.02.2020, 16:38

Такие крупные ледовые объекты находятся под постоянным наблюдением из-за опасности, которые они представляют для судоходства

Самый большой в мире айсберг, который откололся от ледника в Западной Антарктиде в июле 2017 года, скоро должен отправиться в свободное плавание. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Сейчас айсберг движется по направлению на северо-восток. В 2017 году он имел площадь около 6000 квадратных километров и за это время лишь незначительно уменьшился в объеме. Однако ученые считают, что он начнет быстро разрушаться на океанских просторах.

"Если он уцелеет после выхода за кромку постоянного морского льда, я буду очень удивлен", - заявляет профессор Адриан Лакман из университета Суонси в Британии. 

Айсберг, обогнув северную оконечность полуострова, переместится к северу и войдет в теплые воды южной Атлантики, заявляют ученые.

  • 12 июля 2017 года сообщалось, что от шельфового ледника Ларсена в Антарктиде откололся айсберг весом один триллион тонн и площадью 5800 квадратных километров - это почти в семь раз больше площади Киева.

Смотрите также: Как от Антарктиды откололся огромный айсберг: спутниковые фото

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