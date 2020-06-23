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На россйиской станции "Мирный" в Антарктиде сгорело несколько лабораторий

На россйиской станции "Мирный" в Антарктиде сгорело несколько лабораторий - Фото
Станция Мирный (фото - Красовский Алексей, Сопка Радио)
23.06.2020, 07:23

В результате пожара в Доме радио на антарктической станции РФ "Мирный" сгорело несколько лаборатории. Причины ЧП пока неизвестны

На российской антарктической станции "Мирный" произошел пожар в Доме радио, в результате которого сгорело несколько лабораторий. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института РФ.

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Дом радио сгорел полностью. Были потеряны метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

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Отмечается, что из-за ураганного ветра (20-25 м/с)  огонь перекинулся и на кают-компанию, которая находилось рядом. Ее удалось потушить, проживающих сотрудников (11 человек) эвакуировали – угроз их здоровью нет.

Связь со станцией "Мирный" удалось восстановить. Причины произошедшего пока неизвестны, их в ходе расследования установит комиссия.

СПРАВКА. Станция "Мирный" находится на побережье моря Дейвиса, передает энциклопедия Вокруг света. Среднегодовая температура в месте расположения станции - минус 11,3 градусов по Цельсию, характерны сильные ветра в течение большей части года. Это была первая советская станция, которая начала работать с 1956 года. 

Сейчас обсерватория станции "Мирный" - основная база российских исследований в Антарктике. Станция также является логистическим хабом и обеспечивает жизнедеятельность расположенной в глубине континента станции "Восток".

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Фото - пресс-служба ААНИИ

Марк Сировой
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