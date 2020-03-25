"Нетипичная ситуация". К украинцам в Антарктиде приплыл огромный тюлень: фото

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На украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский заплыл тюлень-крабоед весом около 200 килограмов. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центра в Facebook.

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Ученые отмечают, что ситуация нетипичная: как правило, тюлени остерегаются станции и не подплывают к ней.

Полярники шутят, что тюлень приплыл проверить, все ли сыты и здоровы на станции, после чего и сам улегся спать.

Команда 25-й украинской антарктической экспедиции не смогла добраться Антарктиды и 20 марта вынужденно вернулась в Киев из-за пандемии коронавируса.

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Фото - Facebook, Національний антарктичний науковий центр