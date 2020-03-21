Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до Антрактиды

Члены украинской антарктической экспедиции (Фото: пресс-служба МОН)

Команда 25-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию ​​"Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и 20 марта вынужденно вернулась в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что планы ученых были сорваны из-за пандемии COVID-19 – в частности, из-за карантина в Чили и других странах Южной Америки.

"Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером", - сказал глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Отмечается, что во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и тому подобным. Все прошли обучение в соответствии с рекомендациями ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

Сообщается, что сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Между тем МОН и Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". Там 25-я УАЭ должна сменить на станции своих коллег, которые работают на "Вернадском" уже около года.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости