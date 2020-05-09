В Антарктиде умер участник украинской экспедиции. Предварительно - самоубийство

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб участник экспедиции - повар Василий Омелянович. По предварительной информации, причина смерти - самоубийство из-за личных проблем. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
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"Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий, уточнив, что "все знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала".
Будет решаться вопрос доставки тела погибшего в Украину.
Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области.