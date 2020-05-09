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В Антарктиде умер участник украинской экспедиции. Предварительно - самоубийство

В Антарктиде умер участник украинской экспедиции. Предварительно - самоубийство - Фото
Станция Академик Вернадский (фото - kpi.ua)
09.05.2020, 12:52

По предварительной информации, причина смерти Василия Омеляновича - самоубийство

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" погиб участник экспедиции - повар Василий Омелянович. По предварительной информации, причина смерти - самоубийство из-за личных проблем. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра. 

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"Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий, уточнив, что "все знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала". 

Будет решаться вопрос доставки тела погибшего в Украину. 

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области.

Владислав Сердюк
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антарктида академик вернадский Василий Омелянович НАНЦ
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