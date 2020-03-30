Украинские полярники добрались в Чили: оттуда на корабле отправятся в Антарктиду

Станция Академик Вернадский (фото - kpi.ua)

Украине удалось доставить в Чили участников 25-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны заменить своих коллег на станции Академик Вернандский. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

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Члены экспедиции должны пройти обсервацию, а затем они смогут продолжить путь в Антарктиду на корабле.

"На станции их уже очень ждут зимовщики и зимовщицы 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда "закинуть" еще в январе-феврале", - заявил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Он также отметил, что отправка 25-й УАЭ в условиях пандемии COVID-19 и карантина была очень сложной задачей и стала возможной только благодаря скоординированной работе многих людей и ведомств.

Ранее сообщалось, что команда 25-й украинской антарктической экспедиции не смогла добраться Антарктиды и вынужденно вернулась в Киев из-за пандемии коронавируса.

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