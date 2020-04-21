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Через тихий "бешеный" пролив. Украинцы добрались до Антарктиды - фото

Через тихий "бешеный" пролив. Украинцы добрались до Антарктиды - фото - Фото
Полярники, Антарктида (фото - пресс-служба Министерства образования и науки)
21.04.2020, 15:10

Путь украинских полярников к берегам Анатрктиды занял шесть дней и лежал через пролив Дрейка – один из самых свирепых морских маршрутов на планете

25-я Украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский",  несмотря на тяжелый путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.

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"Для каждой команды главное испытание на пути в Антарктиду - проход штормового пролива Дрейка, одного из самых "бешеных" в мире. Однако к нам пролив был достаточно спокойным и приветливым, мы даже шутили, что можно переименовать его в Дрейк lake - озеро Дрейка", - делится врач экспедиции Игорь Дейнека.

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Медик добавляет, что благосклонность пролива, возможно, была подарком судьбы за непростой путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса.

Сейчас у станции "Академик Вернадский" плохая погода: ветрено и снежно. В ближайшие дни члены экспедиции должны начать разгрузку корабля, в трюмы которого в Чили выгрузили шесть фур с продуктами, научным оборудованием и горючим.  

После разгрузки команда 24-й экспедиции передаст станцию в распоряжение своим преемникам и отправится домой. Они пробыли больше года на "ледяном континенте".  

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Фото - пресс-служба Министерства образования и науки

Марк Сировой
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