Через тихий "бешеный" пролив. Украинцы добрались до Антарктиды - фото

Полярники, Антарктида (фото - пресс-служба Министерства образования и науки)

25-я Украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский", несмотря на тяжелый путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.

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"Для каждой команды главное испытание на пути в Антарктиду - проход штормового пролива Дрейка, одного из самых "бешеных" в мире. Однако к нам пролив был достаточно спокойным и приветливым, мы даже шутили, что можно переименовать его в Дрейк lake - озеро Дрейка", - делится врач экспедиции Игорь Дейнека.

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Медик добавляет, что благосклонность пролива, возможно, была подарком судьбы за непростой путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса.

Сейчас у станции "Академик Вернадский" плохая погода: ветрено и снежно. В ближайшие дни члены экспедиции должны начать разгрузку корабля, в трюмы которого в Чили выгрузили шесть фур с продуктами, научным оборудованием и горючим.

После разгрузки команда 24-й экспедиции передаст станцию в распоряжение своим преемникам и отправится домой. Они пробыли больше года на "ледяном континенте".

Из-за пандемии коронавируса экспедиция не смогла с первого раза добраться до Антарктиды – и вернулась в Киев.

В конце марта полярники вновь прибыли в Чили, прошли двухнедельную обсервацию и лишь 14 апреля отправились к Антарктиде.

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Фото - пресс-служба Министерства образования и науки