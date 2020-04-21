Через тихий "бешеный" пролив. Украинцы добрались до Антарктиды - фото

25-я Украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский", несмотря на тяжелый путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Для каждой команды главное испытание на пути в Антарктиду - проход штормового пролива Дрейка, одного из самых "бешеных" в мире. Однако к нам пролив был достаточно спокойным и приветливым, мы даже шутили, что можно переименовать его в Дрейк lake - озеро Дрейка", - делится врач экспедиции Игорь Дейнека.
Смотрите также: В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео
Медик добавляет, что благосклонность пролива, возможно, была подарком судьбы за непростой путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса.
Сейчас у станции "Академик Вернадский" плохая погода: ветрено и снежно. В ближайшие дни члены экспедиции должны начать разгрузку корабля, в трюмы которого в Чили выгрузили шесть фур с продуктами, научным оборудованием и горючим.
После разгрузки команда 24-й экспедиции передаст станцию в распоряжение своим преемникам и отправится домой. Они пробыли больше года на "ледяном континенте".
Читайте также: Нетипичная ситуация". К украинцам в Антарктиде приплыл огромный тюлень: фото
Фото - пресс-служба Министерства образования и науки