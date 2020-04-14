Антарктическая экспедиция Украины выдвинулась из Чили в Антарктиду: фото

Фото: пресс-служба МОН

Сегодня, 14 апреля, команда 25-й украинской антарктической экспедиции успешно прошла двухнедельную обсервацию в Чили и отбыла из порта Пунта-Аренас в Антарктиду. Конечной точкой этого маршрута станет украинская антарктическая станция Академик Вернадский. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Перед отправкой судно загрузили продуктами, горючим и оборудованием, а также полностью продезинфицировали - сейчас Антарктида остается единственным континентом, на котором не было зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Ожидается, что экспедиция сможет прибыть к станции уже к концу этой недели, после чего им понадобится пять дней на разгрузку и столько же на возвращение участников экспедиции на материк.

По словам главы Национального антарктического научного центра МОН Евгения Дикого, у них есть "договоренности с правительством Чили" по возврату экспедиции к ним в страну, после чего украинский экипаж сможет вернуться к себе на родину.

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21 марта 2020 года в МОН сообщили, что украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до станции Академик Вернадский и вернулась в Киев.

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