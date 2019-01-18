Антарктическую станцию "Вернадский" впервые модернизируют

Скриншот из видеозаписи

Впервые за 22 года работы украинской антарктической станции "Академик Вернадский" будет проведена модернизация этого научного комплекса. На работы выделено почти 35 млн грн, рассказал и. о. директора Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Этой станции уже более 70 лет. Британцы передали нам ее в 1996 году в очень хорошем состоянии, но, конечно, за такое время она уже нуждается в серьезном обновлении многих систем. А за время "хозяйствования" Украины был построен только топливный бак 2006 года", - цитирует его пресс-служба Минобразования и науки.

Реклама

На станции проведут такие работы:

- обновят энергосистему (новые дизельные двигатели);

- установят новый опреснитель морской воды;

- заменят систему отопления;

- заменят крышу на всех помещениях;

- переоборудуют медкабинета (оснастят кардиографом, УЗИ-аппаратом, биохимическим анализатором и анализатором крови, оборудованием для телемедицины);

- переоборудуют биолаборатории (морозильник для глубокой заморозки образцов, вытяжной шкаф для работы с химреагентами, оборудование для выделения ДНК, спектрофотометры);

- сделают антикоррозийную холодную оцинковку дна топливного бака;

- построят топливный трубопровод

Корабль с материалами и оборудованием послезавтра, 20 января, отправится к станции из чилийского порта Пунта-Аренас.

Нажмите, чтобы увеличить схемы:

Тем временем стартовала 24-я Украинская антарктическая экспедиция: на станцию отправляется сезонный отряд, а зимовщиков отправят в конце марта.

Смотрите также: Украинцы в Антарктиде записали видеопоздравление с Новым годом

В этом году Украина собрала крупнейшую экспедицию за последние 18 лет - на юг едут 26 исследователей и инженеров.

Читайте также: Американец прошел Антарктиду с невероятным рывком в финале пути