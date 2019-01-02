Украинцы в Антарктиде записали видеопоздравление с Новым годом

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В ролик включены кадры ландшафтов и животного мира Антарктиды, которую украинские исследователи считают одним из самых прекрасных мест на планете

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Украинские исследователи со станции Академик Вернадский в Антарктиде записали видеопоздравление украинцев с Новым годом. Ролик опубликован на странице Минобразования в Facebook.

Сотрудники станции пожелали своим соотечественникам счастья, благополучия, а также чтобы "каждая украинская семья уже в этом году смогла посетить украинский Крым и вспоминать события на Донбассе как страшный сон".

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В ролик включены кадры ландшафтов и животного мира Антарктиды, которую украинцы со станции Академик Вернадский считают одним из самых прекрасных мест на планете.

Как сообщалось, сейчас проходит формирование команды в 24-ю Украинскую антарктическую экспедицию, которая отправится на станцию Академик Вернадский в марте 2019 года.

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Теги: антарктида, поздравление, новый год, академик вернадский
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