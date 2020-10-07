Два из трех ранее обнаруженных видов бактерий из озера Восток также принадлежали к ранее неизвестным родам и семействам микробов

Ученые обнаружили новый вид бактерий в образцах льда из подледного озера Восток в Антарктиде, где микроорганизмы живут в полной изоляции от внешнего мира миллионы лет. Это уже четвертый вид бактерий из поднятых кернов, сообщил пропагандистскому ресурсу РФ ТАСС завлабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергей Булат.

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По его словам, биологи начали повторно изучать образцы льда с глубины 3721 м и выяснили, что там присутствует неизвестный тип бактерий. Они получили название 3721v34-24.

Микроорганизмы оказались не связаны с уже известными родами и семействами микробов. По словам Булата, ближайшие возможные их родственники – бактерии из семейства Bacteroidetes: их геном на 87% (это крайне мало) похож на геном 3721v34-24.

СПРАВКА. Восток – крупнейшее ("зеркало" 250х50 км, глубина более 1,2 км) подледное пресное озеро в Антарктиде, расположено около одноименной советской (позднее российской с международным экипажем) станции "Восток" под 4 км льда. Оно теплое – до 10°C в глубине и около –3°C на границе вода/лед. Давление воды – более 300 атмосфер. В феврале 2012-го на глубине 3769 м бур ученых достиг поверхности озера. Астробиологов озеро интересует потому, что это единственный известный земной "аналог" подледных океанов в недрах некоторых лун Юпитера и Сатурна.

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Евгений Пилипенко

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