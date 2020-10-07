В загадочном озере Восток подо льдом толщиной 4 км обнаружили новый вид микробов
Два из трех ранее обнаруженных видов бактерий из озера Восток также принадлежали к ранее неизвестным родам и семействам микробов
Ученые обнаружили новый вид бактерий в образцах льда из подледного озера Восток в Антарктиде, где микроорганизмы живут в полной изоляции от внешнего мира миллионы лет. Это уже четвертый вид бактерий из поднятых кернов, сообщил пропагандистскому ресурсу РФ ТАСС завлабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергей Булат.
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По его словам, биологи начали повторно изучать образцы льда с глубины 3721 м и выяснили, что там присутствует неизвестный тип бактерий. Они получили название 3721v34-24.
Микроорганизмы оказались не связаны с уже известными родами и семействами микробов. По словам Булата, ближайшие возможные их родственники – бактерии из семейства Bacteroidetes: их геном на 87% (это крайне мало) похож на геном 3721v34-24.
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