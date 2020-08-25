Ученые пишут о "подвигах" на микроуровне: убиваемые бактерии "кричат" соседям об опасности

Химический некросигнал умирающих бактерий дает шанс их более удачливым сородичам приспособиться к опасному веществу

Убиваемые дезинфекцией или антибиотиками бактерии "кричат" о смертельной опасности соседям: при разрушении их клеток происходит высвобождение особых молекул, которые улавливают еще живые и начинают вырабатывать устойчивость к опасному веществу. Об этом пишут в журнале Nature ученые из Техасского университета в Остине.

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Они изучали сигнальные механизмы у кишечной палочки Escherichia coli и впервые обнаружили активный способ попавших в беду микробов сообщить об опасности тем, кто рядом.

Началось все с того, что ученые задумались, почему антибиотики иногда убивают не всех бактерий в определенной питательной среде. Было замечено, что живые клетки мигрируют от источника антибиотика, что навело авторов на мысль о том, что гибель клеток вокруг него вызывает сигнал избегания, который способствует устойчивости.

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"Убитые клетки высвобождают фактор повышения резистентности AcrA - периплазматический компонент RND-насосов оттока, который взаимодействует на поверхности живых клеток с компонентом внешней мембраны - ToIC-насосом, стимулируя отток антибиотиа и производство других насосов оттока. Это явление мы называем некросигнализация", - пояснили исследователи.

Они утверждают, что такой механизм видоспецифичен, но он есть у самых разных бактерий.

Исследование подытожили неожиданным выводом о том, что это явление - "альтруизм, который увеличивает выживаемость колонии". То есть, "подвиг" убитых бактерий им лично не помогает, но их смерть идет во благо соседям: колония становится более устойчивой и может продолжать существование.

До этого ученым было известно о "запрограммированной" гибели бактерий, когда смерть субпопуляции приносит пользу всему сообществу, обеспечивая его питательными веществами.

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Евгений Пилипенко

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