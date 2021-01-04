Антарктида. Рядом с украинской станцией откололся кусок ледника высотой с семиэтажку: фото
Неподалеку от украинской полярной станции Академик Вернадский в Антарктиде откололся кусок ледника Woozle Hill. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
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Отмечается, что ширина отколовшейся части составляет порядка пяти метров, а высота – 20 метров, что сопоставимо с высотой семиэтажного дома. Опытные полярники говорят, что в этом районе откол подобного масштаба фиксируют впервые, отметили в НАНЦ.
На фотографиях члена 25-й Украинской антарктической экспедиции Евгения Прокопчука можно посмотреть, как выглядел ледник до и после откола.
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А на этой карте обозначено расположение ледника на острове Галиндез. Станция Академик Вернадский находится на северо-западе от него (отмечена на карте старым названием British Base Faraday).
В НАНЦ добавили, что трещина в леднике была уже давно, и украинские ученые наблюдали за ней, как и за другим природным льдом. Наблюдения за ледниками важны, так как они могут рассказывать об изменениях климата, объяснили ученые.
- 12 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что все страны должны объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата.
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