Антарктида. Рядом с украинской станцией откололся кусок ледника высотой с семиэтажку: фото

Неподалеку от украинской полярной станции Академик Вернадский в Антарктиде откололся кусок ледника Woozle Hill. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

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Отмечается, что ширина отколовшейся части составляет порядка пяти метров, а высота – 20 метров, что сопоставимо с высотой семиэтажного дома. Опытные полярники говорят, что в этом районе откол подобного масштаба фиксируют впервые, отметили в НАНЦ.

На фотографиях члена 25-й Украинской антарктической экспедиции Евгения Прокопчука можно посмотреть, как выглядел ледник до и после откола.

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А на этой карте обозначено расположение ледника на острове Галиндез. Станция Академик Вернадский находится на северо-западе от него (отмечена на карте старым названием British Base Faraday).

В НАНЦ добавили, что трещина в леднике была уже давно, и украинские ученые наблюдали за ней, как и за другим природным льдом. Наблюдения за ледниками важны, так как они могут рассказывать об изменениях климата, объяснили ученые.

12 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что все страны должны объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата.

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Марк Сировой

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