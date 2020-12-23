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Раскололся самый большой в мире айсберг – фото со спутника

23.12.2020, 09:32
Раскололся самый большой в мире айсберг – фото со спутника - Фото
Раскол айсберга А68 (Фото - US National Ice Center, Sentinel-1A Imagery courtesy of European Space Agency)

Самый большой на Земле айсберг А68а раскололся на несколько крупных частей. Об этом сообщает BBC News.

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На сделанных во вторник снимках видно, что от айсберга откололись два больших фрагмента, отмечают в агентстве. Новые части ледяного острова получили названия А68е и А68f. На прошлой неделе откололся фрагмент поменьше А68d.

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"Почти через три с половиной года после того, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a – четвертый по величине в истории наблюдений – наконец начинает распадаться", – отметил Адриан Лукман из британского Университета Суонси.

Когда айсберг только отделился от Антарктиды в 2017 году, его площадь оценивали примерно в 6000 кв. км, пишет BBC. Сейчас специалист Британской антарктической службы Лора Герриш приводит такие площади фрагментов айсберга:

А68а – A68a – 2600 кв. км;

A68d – 144 кв. км;

A68e – 655 кв. км;

A68f – 225 кв. км.

Фрагменты A68b и А68c откололись давно и уже не находятся в непосредственной близости к материнскому айсбергу, отмечают в издании.

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Ранее сообщалось, что А68а дрейфует в сторону острова Южная Джорджия. Ученые опасались, что он может врезаться в остров или сесть на мель. Это нанесло бы урон подводному миру и осложнило бы доступ к пище пингвинам и тюленям.

Сейчас хоть айсберг и стал значительно меньше, он все равно остается достаточно большим, чтобы принести проблемы фауне Южной Джордии, отмечают в издании. В то же время сейчас он находится в Антарктическом циркумполярном течении, которое должно обвести гигантские льдины вокруг острова. Ученые пристально следят за движением айсберга у мелкого континентального шельфа, поскольку есть ряд мест, где обломки айсберга могут сесть на мель.  

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Марк Сировой
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