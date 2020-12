Раскололся самый большой в мире айсберг – фото со спутника

Самый большой на Земле айсберг А68а раскололся на несколько крупных частей. Об этом сообщает BBC News.

На сделанных во вторник снимках видно, что от айсберга откололись два больших фрагмента, отмечают в агентстве. Новые части ледяного острова получили названия А68е и А68f. На прошлой неделе откололся фрагмент поменьше А68d.

"Почти через три с половиной года после того, как он откололся от ледникового шельфа Ларсен С, айсберг A68a – четвертый по величине в истории наблюдений – наконец начинает распадаться", – отметил Адриан Лукман из британского Университета Суонси.

Когда айсберг только отделился от Антарктиды в 2017 году, его площадь оценивали примерно в 6000 кв. км, пишет BBC. Сейчас специалист Британской антарктической службы Лора Герриш приводит такие площади фрагментов айсберга:

А68а – A68a – 2600 кв. км;

A68d – 144 кв. км;

A68e – 655 кв. км;

A68f – 225 кв. км.

Фрагменты A68b и А68c откололись давно и уже не находятся в непосредственной близости к материнскому айсбергу, отмечают в издании.

Rough area calculations of the new icebergs produced from the latest break up of #A68a. Icebergs officially named by @usnatice. Let's see what happens as they float around #SouthGeorgia over the next few weeks! @BAS_News @BBCAmos @polarview pic.twitter.com/wwSQCLWwJx