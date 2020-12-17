Самый большой в мире айсберг приближается к катастрофе – Reuters

Крупнейший айсберг на Земле А68 приближается к катастрофе: он может врезаться в остров Южная Георгия или сесть у него на мель. Об этом сообщает Reuters, пообщавшись с учеными.

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Отмечается, что айсберг откололся еше в 2017 году, и его площадь составляла 5800 кв км. Сейчас площадь ледяного острова оценивается в 4200 кв км. Для сравнения – это более чем в три раза больше площади Нью-Йорка, более чем в пять раз больше площади Киева и больше площади 66 стран или территорий.

Обычно айсберги откалываются, перемещаются по прибрежному течению по часовой стрелке вокруг Антарктиды, затем попадают в кругооворот Уэдделла и поворачивают к Антарктическому циркумполярному течению, движущемуся в противоположном направлении. Однако А68 миновал круговорот и не разрушился на части в открытом море, как ожидали ученые. Сейчас он дрейфует в сторону острова Южная Георгия, который кишит дикой природой.

Он находится очень близко к острову (всего в 50 км) и столкновение почти неизбежно, считает Герайнт Тарлинг, биолог-океанограф из Британской антарктической службы. Ученые опасаются, что айсберг может прочесать морское дно, сокрушив подводную жизнь острова.

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Если он сядет на мель на краю острова, то может остаться там до 10 лет, пока не растает, сказал Тарлинг. Это может помешать 2 млн пингвинов добраться до воды, чтобы накормить своих детенышей. Тающая пресная вода также может сделать воду непригодной для фитопланктона и других морских существ, которые являются ключевыми звеньями пищевой цепи.

По оценкам биолога Британской антарктической службы Нормана Рэтклиффа, который изучает морских птиц, если птенцы в этом году умрут, то это может в конечном итоге сократить популяцию пингвинов на острове на 10%. При этом тюленям будет немного легче, говорит уеный, так как они могут кормить детенышей молоком.

Еще неизвестно, ударит ли айсберг об остров и насколько серьезными могут быть повреждения, отмечают в Reuters. Сейчас все, что могут сделать ученые, – это смотреть на спутниковые снимки и ждать.

В июле этого года исследователи отмечали, что айсберг А68 уже "прошел" больше 1000 км.

12 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что все страны должны объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата.

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Марк Сировой

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