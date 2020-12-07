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07.12.2020, 11:11

Как разрушается самый большой айсберг в мире – фото

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Как разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фото
Как разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фото
Как разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фотоКак разрушается самый большой айсберг в мире – фото

Самолет британских военно-воздушных сил запечатлел разрушение самого большого в мире айсберга A68a, который дрейфует к берегам Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщается в Facebook Британских войск в Южной Атлантике. 

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Отмечается, что айсберг невозможно полностью запечатлеть за один снимок. 

СПРАВКА. На момент раскола в 2017 году площадь льдины составляла 5800 кв. км. Это в два раза больше площади государства Люксембург и больше чем штат Делавэр в США. По оценкам ученых, айсберг весил около одного трлн тонн и является одним из крупнейших зарегистрированных в истории и самым большим из существующих сейчас. 

Члены экипажа смогли запечатлеть разломы и трещины в районе основной части льдины. Также айсберг окружен многочисленными обломками льда: некоторые настолько крупные, что их придется отслеживать — они представляют опасность для судов, пишут исследователи.

По информации ВВС, в случае, если айсберг сядет на мель непосредственно возле острова Южная Георгия, это будет представлять серьезную угрозу для крупных местных популяций пингвинов и тюленей. Ледник может заблокировать привычные пути поиска пищи этих животных, что будет мешать им выкармливать молодняк.

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Теги: британия, антарктида, ввс, айсберг, ледник, южная георгия, A68a
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