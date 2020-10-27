В Арктике испаряются залежи метана: это может в разы ускорить потепление – ученые
Есть опасения, что наступил новый переломный момент, который может увеличить скорость глобального потепления, пишет The Guardian
Российско-шведские ученые обнаружили обнаружили, что замерзшие отложения метана в Северном Ледовитом океане, известные как "спящие гиганты углеродного цикла", начали выделяться в океан и атмосферу – это может ускорить глобальное потепление. Об этом сообщает The Guardian.
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Высокие уровни насыщенного парникового газа были обнаружены на глубине в 350 метров в море Лаптевых – в одном из мест ученые обнаружили концентрации метана до 1600 наномолей на литр, что в 400 раз выше нормы.
Сообщается, что большинство пузырьков газа в настоящее время растворяются в воде, но уровень метана на поверхности в четыре-восемь раз выше, чем обычно, и он выходит в атмосферу.
Ученые, которые принимали участие в экспедиции по изучению шельфа океана подчеркнули, что выводы о масштабах эко-бедствия пока предварительные. Однако шведский ученый Орджан Густафссон отметил, что система залежей газа на восточно-сибирском склоне была нарушена, и процесс его выделения будет продолжаться.
Обнаружение потенциально дестабилизированного замороженного метана, пишет The Guardian, вызывает опасения, что наступил новый переломный момент, который может увеличить скорость глобального потепления.
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