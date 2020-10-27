В Арктике испаряются залежи метана: это может в разы ускорить потепление – ученые

Есть опасения, что наступил новый переломный момент, который может увеличить скорость глобального потепления, пишет The Guardian

Российско-шведские ученые обнаружили обнаружили, что замерзшие отложения метана в Северном Ледовитом океане, известные как "спящие гиганты углеродного цикла", начали выделяться в океан и атмосферу – это может ускорить глобальное потепление. Об этом сообщает The Guardian.

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Высокие уровни насыщенного парникового газа были обнаружены на глубине в 350 метров в море Лаптевых – в одном из мест ученые обнаружили концентрации метана до 1600 наномолей на литр, что в 400 раз выше нормы.

Сообщается, что большинство пузырьков газа в настоящее время растворяются в воде, но уровень метана на поверхности в четыре-восемь раз выше, чем обычно, и он выходит в атмосферу.

Ученые, которые принимали участие в экспедиции по изучению шельфа океана подчеркнули, что выводы о масштабах эко-бедствия пока предварительные. Однако шведский ученый Орджан Густафссон отметил, что система залежей газа на восточно-сибирском склоне была нарушена, и процесс его выделения будет продолжаться.

Обнаружение потенциально дестабилизированного замороженного метана, пишет The Guardian, вызывает опасения, что наступил новый переломный момент, который может увеличить скорость глобального потепления.

СПРАВКА. По информации The Guardian, под вечной арктической подводной мерзлотой находятся 1,400 гигатонн углеродов в подводных гидратах (замороженный метан и другие газы). Выброс метана способен быстро дестабилизировать климат, потому что этот углеводород является мощным парниковым газом с эффектом потепления в 80 раз сильнее, чем все выделения углекислого газа за 20 лет. Геологическая служба США ранее называла дестабилизацию арктических залежей метана и других газов одним из четырех наиболее серьезных сценариев резкого изменения климата, пишет издание.

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Станислав Стороженко

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