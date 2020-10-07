Погода. Прошлый сентябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений – ученые

По данным службы Copernicus, сентябрь был на 0,05 градуса Цельсия теплее, чем в 2019 году, и на 0,08 градуса теплее, чем в 2016 году

Прошлый сентябрь стал самым жарким первым месяцем осени за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Служба по контролю за изменениями климата Copernicus.

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Ученые отмечают, что ключевой причиной такого изменения в климате стали выбросы газов, которые вызывают глобальное потепление. Высокие температуры в сентябре сыграли важную роль в образовании стихийных бедствий: от пожаров в Калифорнии и Арктике до наводнений в Азии.

По данным службы Copernicus, сентябрь был на 0,05 градуса Цельсия теплее, в 2019 году, и на 0,08 градуса теплее, чем в 2016 году.

Предполагается, что за последние три месяца 2020 года климатические явления, такие как Эль-Ниньо и прогнозируемо низкий уровень осеннего арктического морского льда, могут привести к тому, что год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

СПРАВКА. Эль-Ниньо, или Южная осцилляция — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат Земли.

В январе 2020 года вблизи Южной Суматры в Индийском океане исчезли два острова в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата.

Ранее в Организации объединенных наций заявили, что Среднегодовая температура воздуха на Земле может подняться на 1,5 °C за следующие пять лет.

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Станислав Стороженко

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