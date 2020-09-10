Нехватка ресурсов и плохая экология: более 1 млрд человек мигрируют к 2050 году — ученые

По мнению исследователей, как минимум, 141 страна столкнется с экологическими угрозами

К 2050 году 1,2 млрд человек покинут свои дома из-за климатического кризиса и плохой экологии, к такому выводу пришли исследователи австралийского Института экономики и мира.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из-за уменьшения ресурсов и быстрого прироста населения жителям более 31 страны мира придется мигрировать. Речь о странах Африки, Южной Азии и Ближнего Востока.

Сейчас в мире на 60% меньше доступной пресной воды, чем 50 лет назад. Хотя спрос на нее и еду, по прогнозам ученых, вырастет на 50% к 2050 году.

По мнению специалистов, из-за этого в странах, которые не способны противостоять экологическим изменениям, в следующие 30 лет будет усиливаться проблема отсутствия доступа к пище и воде. Это приведет к увеличению конфликтов, войн и гражданских беспорядков.

Читайте также: Большая миграция. Почему к 2050 году Украина потеряет 20% людей

В конечном счете, считают исследователи, людям придется перемещаться.

Пакистан является страной с наибольшим числом людей, подвергающихся риску массовой миграции. За ним следуют Эфиопия и Иран.

Отмечается, что в этих государствах "даже небольшие экологические угрозы и стихийные бедствия могут привести к массовому перемещению населения".



Кризис не обойдет даже относительно развитые и богатые регионы мира: как минимум, 141 страна столкнется с экологическими угрозами. В отчете говорится, что только 16 стран не столкнуться с угрозой нехватки ресурсов, среди них: Швеция, Норвегия, Ирландия и Исландия.

Ученые WWF заявили, что з а 46 лет популяции диких животных сократились на 68%. Главная причина такого изменения — усугубление людьми проблемы ухудшения климата.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.