"Распад природы". За 46 лет популяции диких животных сократились на 68% - WWF

Усугубление людьми изменений климата может не только навредить животным, но и спровоцировать новые заболевания, такие как COVID-19, отмечают в WWF

За 46 лет популяции диких животных сократились на 68%. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) Живая природа 2020, передает СNN.

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В докладе говорится о сокращения популяции более 4392 видов млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных в период с 1970 по 2016 год. Отмечается, что наиболее пострадали регионы Латинской Америки и Карибского, где в среднем наблюдается снижение на 94%.

"Самый резкий спад наблюдался в пресной воде. Мы видим картину распада природы. Это тревожно", – сказала главный научный сотрудник WWF Ребека Шоу.

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Согласно докладу, преобразование пастбищ, саванн, лесов, водно-болотных угодий, чрезмерная эксплуатация дикой природы, внедрение неместных видов и изменение климата являются ключевыми движущими силами сокращения. В то же время Шоу считает ключевым фактором расширение сельскохозяйственного производства.

По данным WWF, разрушение экосистем сейчас угрожает исчезновению примерно 1 млн видов (500 000 животных и растений и 500 000 насекомых) в ближайшие десятилетия и столетия.

"Этот отчет напоминает нам, что мы разрушаем планету на свой страх и риск - потому что это наш дом. По мере того как человечество распространяется в некогда дикие места, мы разрушаем популяции видов. Но мы также усугубляем изменение климата и увеличиваем риск зоонозных заболеваний, таких как COVID-19", - сказал президент и генеральный директор WWF США Картер Робертс.

В августе в американской пустыне Долина смерти зафиксировали самую сильную жару на Земле.

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Марк Сировой

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