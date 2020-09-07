В США впервые клонировали коня Пржевальского

Конь Пржевальского когда-то вымер в дикой природе. Ученые надеются, что технология клонирования позволит восстановить биоразнообразие этого вида

Месяц назад в Техасе, США, впервые родился клонированный конь Пржевальского. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка Сан-Диего, который предоставил генетический материал самца, хранившийся 40 лет в замороженном виде.

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Жеребенок родился от суррогатной матери. Его назвали Куртом в честь Курта Бениршке, доктора медицины, который сыграл важную роль в создании Frozen Zoo и программы природоохранных исследований зоопарка Сан-Диего.

"Это рождение расширяет возможности для генетического спасения исчезающих диких видов. Передовые репродуктивные технологии, включая клонирование, могут спасти виды, позволяя нам восстановить генетическое разнообразие, которое в противном случае было бы потеряно", – сказал Райан Фелан, исполнительный директор Revive & Restore.

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Когда жеребенок станет старше, его перевезут в сафари-парк зоопарка Сан-Диего. Там его интегрируют в племенное стадо коней его вида.

Лошади Пржевальского когда-то вымерли в дикой природе. Интенсивные программы разведения помогли восстановить вид, онако произошла потеря генетического разнообразия. Теперь же эти потери можно восстановить с помощью клеточных технологий, таких как это клонирование, говорится в релизе зоопарка.

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Марк Сировой

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