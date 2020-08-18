Рекорд. В США зафиксировали самую сильную жару на Земле

Рекордная жара зафиксирована в Долине Смерти. Ожидается, что аномальная погода продержится на Западном побережье США еще неделю

В пустыне Долина Смерти, которая находится в США в штате Калифорния, зафиксировали самую сильную жару на Земле. Температура поднялась до +54,4 градусов по Цельсию, передает BBC News.

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Место, где был зафиксирован рекорд, называется Овраг Топка. Предыдущая наивысшая температура на Земле была зарегистрирована там же в 2013 году.

Ожидается, что аномальная жара на Западном побережье США продержится еще неделю и может даже усилится. Из-за экстремальной погоды на выходных произошла авария на электростанции, что вызвало перебои с электроэнергией в штате.

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Ученые отмечают, что в Долине Смерти в 1913 году якобы фиксировали +56,6 градусов. Однако изучавший аномалию историк климатических явлений Кристофер Берт в 2016 году пришел к выводу, что эта информация противоречит другим данным, собранным в тот период.

Еще один рекорд (+55 градусов) якобы был поставлен в Тунисе в 1931 году. Однако Берт не считает данные, зарегистрированные в колониальной Африке, точными на 100%.

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Марк Сировой

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