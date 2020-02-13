Впервые в истории. Температура в Антарктике поднялась выше 20°C

Антарктида (Фото: EPA)

Ученые из Бразилии впервые за всю историю наблюдений зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне 20,75°C. Об этом сообщает The Guardian.

Такую температуру зарегистрировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые назвали это значение "невероятным и аномальным".

Рекордный показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

Отмечается, что эти данные еще должны быть подтверждены Всемирной метеорологической организацией, но они согласуются с более широкой тенденцией на полуострове и близлежащих островах.

6 февраля аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений - с 1961 года. Плюс 18,3°C было на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северном краю Антарктического полуострова.

3 февраля под антарктическим ледником Туэйтс, который также называют "ледником Судного дня", обнаружили рекордно теплую воду.

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