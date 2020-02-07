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В Антарктиде - новый температурный рекорд

В Антарктиде - новый температурный рекорд - Фото
Фото: Godot13 / Wikipedia
07.02.2020, 14:52

Настолько тепло на белом континенте не было ни разу за последние 59 лет. По крайней мере там, где измеряли температуру.

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений - с 1961 года. Об этом пишет в Twitter их национальная метеослужба.

Плюс 18,3°C было вчера, 6 февраля, на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северной краю Антарктического полуострова.

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Средние температуры зимних месяцев в Антарктиде — от −75 до −60°C, летних — от −50 до −30°C; на побережье зимой от −35 до −8°C, летом от 0 до +5°C.

  • Минимальная температура воздуха у поверхности была зафиксирована в Антарктиде 23 июля 1983 году на станции "Восток": 89,2°C.
  • Более низкие показатели в воздухе были получены со спутника: 93,2°C около станции "Купол Фудзи".
  • Минимальная температура снега зарегистрирована 23 июля 2004 года: 98,6°C.
  • Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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