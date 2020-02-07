В Антарктиде - новый температурный рекорд

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Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений - с 1961 года. Об этом пишет в Twitter их национальная метеослужба.

Плюс 18,3°C было вчера, 6 февраля, на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северной краю Антарктического полуострова.

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Средние температуры зимних месяцев в Антарктиде — от −75 до −60°C, летних — от −50 до −30°C; на побережье зимой от −35 до −8°C, летом от 0 до +5°C.

Минимальная температура воздуха у поверхности была зафиксирована в Антарктиде 23 июля 1983 году на станции "Восток": − 89,2°C.

Более низкие показатели в воздухе были получены со спутника: − 93,2°C около станции "Купол Фудзи".

Минимальная температура снега зарегистрирована 23 июля 2004 года: − 98,6°C.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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