В Антарктиде - новый температурный рекорд

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде за всю историю наблюдений - с 1961 года. Об этом пишет в Twitter их национальная метеослужба.
Плюс 18,3°C было вчера, 6 февраля, на территории аргентинской научно-исследовательской станции Esperanza на самом северной краю Антарктического полуострова.
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Средние температуры зимних месяцев в Антарктиде — от −75 до −60°C, летних — от −50 до −30°C; на побережье зимой от −35 до −8°C, летом от 0 до +5°C.
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