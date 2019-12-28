2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине

Погода (фото - depositphotos.com)

2019 год побил очередной температурный рекорд и стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Средняя температура в Киеве достигла 10,6 градусов по Цельсию, а норма составляет 7,7 градусов.

В обсерватории заявляют, что еще никогда не было такого, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.

По их данным, в течение года было побито около 30 температурных рекордов.

Метеорологи отмечают, что сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе.