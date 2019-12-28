Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине

2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)
28.12.2019, 14:10

Средняя температура была на 2,9 градусов по Цельсию выше нормы

2019 год побил очередной температурный рекорд и стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Средняя температура в Киеве достигла 10,6 градусов по Цельсию, а норма составляет 7,7 градусов. 

В обсерватории заявляют, что еще никогда не было такого, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.

По их данным, в течение года было побито около 30 температурных рекордов. 

Метеорологи отмечают, что сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе.

  • 28 декабря синоптики рассказали, где ухудшится погода.
  • В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков.
Напишите нам
погода температурный рекорд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 