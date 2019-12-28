Метели и гололедица. Синоптики рассказали, где ухудшится погода

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В течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря на западе, в Житомирской и Винницкой областях - умеренный, а на Прикарпатье - сильный снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см). Порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с, метели, на дорогах - гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в пресс-службе.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что осадки будут наблюдаться на большинстве территории страны, мокрый снег будет достигать даже южных районов Украины.