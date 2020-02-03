Симуляция NASA показала Землю с пересохшими океанами: видео

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По мере того как океаны постепенно будут терять воду, появятся первые части скрытой земли - континентальные шельфы (подводные края каждого континента)

Водой покрыто около 71% поверхности Земли, включая самый длинный горный хребет и древние "мосты", через которые люди заселяли другие континенты. Как пишет ScienceAlert, планетолог Джеймс О'Донохью взял одно из видео NASA, отредактировал его, добавил таймлайн и "глубиномер", чтобы показать, какие участки подводного рельефа планеты проявятся в зависимости от того, сколько воды испарится.

Ученый из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) специально замедлил старт, "потому что удивительно, как при осушении первых десятков метров мгновенно раскрывается множество подводных ландшафтов".

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На видео позднее проявится и самая длинная горная цепь на Земле: когда уровень моря упадет на 2000-3000 метров, покажется срединно-океанический хребет - он простирается на 60 000 км по всему земному шару. Более 90% этих гор находятся под водой.

Видео: NASA / Dr James O'Donoghue

  • К началу 2020-го два острова в Индийском океане исчезли из-за повышения уровня моря от потепления: последние пять лет стали самыми теплыми в истории наблюдений.
  • США разрабатывают проект cтены на 9,5 км в гавани Нью-Йорка: нужно уберечь город от наводнений из-за глобального потепления.
  • Содержание этана и пропана над северной частью Красного моря в 40 раз выше, чем прогнозировалось.

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Теги: nasa, вода, наука, океан, глобальное потепление, симуляция
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