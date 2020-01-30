Ученые обнаружили неожиданно большой источник парниковых газов

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Углеводородные газы, которые поднимаются со дна Красного моря, загрязняют атмосферу со скоростью, эквивалентной выбросам некоторых крупных стран-экспортеров ископаемого топлива. Об этом говорится в исследовании специалистов Химического института Макса Планка, передает Science Alert.

Во время экспедиции 2017 года исследователи заметили, что уровни содержания этана и пропана в воздухе над северной частью Красного моря были в 40 раз выше, чем прогнозировалось.

Команда проанализировала возможные источники выбросов газа и пришла к неожиданному выводу: два газа выходят из естественных подземных нефтяных и газовых резервуаров, после чего просачиваются из морского дна.

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Мы потратили почти два года, работая над этим набором данных, чтобы с уверенностью доказать: выбросы происходят примерно на глубине двух километров под землей, - говорит ведущий автор исследования Эфстратиос Бурсукидис.

Ученые подсчитали, что уровень утечки этана и пропана был сопоставим по величине с показателями нескольких стран-экспортеров топлива, таких как Объединенные Арабские Эмираты или Кувейт.

На поверхности они же смешиваются с выбросами от промышленного судоходства (закисью азота) и превращаются в загрязнители, которые очень вредны для здоровья человека.

Ученые прогнозируют, что ситуация с чистотой воздуха в регионе будет только ухудшаться, поскольку север Красного моря и Суэцкий канал – оживленные транспортные артерии. Ожидается, что в ближайшие десятилетия движение судов через них продолжит увеличиваться.

Ученые предупреждают, что из-за глобального потепления могут погибнуть 85% виноградников на планете.

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