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Глобальное потепление уничтожит до 85% виноградников - ученые

Глобальное потепление уничтожит до 85% виноградников - ученые - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
29.01.2020, 11:16

Ученые считают, что больше всего пострадают регионы с теплым климатом

Глобальное потепление угрожает уничтожить до 85% винодельческих регионов в мире. Об этом сообщает Eurek Alert со ссылкой на исследование. 

По данным ученых, если температура воздуха на Земле повысится на два градуса, это сократит количество винодельческих регионов на 56%. Повышение температуры на четыре градуса угрожает уничтожить 85% таких регионов.

Для каждого из сортов, которые изучали ученые, была создана модель, предсказывающая, удастся ли винограду адаптироваться к разным климатическим сценариям. При любом из них, отмечают исследователи, потери для сельского хозяйства очевидны.

Больше всего пострадают регионы с теплым климатом, например, Италия, Испания, Австралия. Однако исследователи считают, что отдельные сорта винограда приспособятся к более жаркому климату.

  • 20 ноября 2019 года австралийские ученые заявили, что изобрели технологию, которая может перерабатывать любой тип пластика.
  • 28 ноября ученые сообщили, что электронная почта вредит экологии не меньше автомобилей.

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экология глобальное потепление виноделие климатические изменения
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