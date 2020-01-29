Глобальное потепление уничтожит до 85% виноградников - ученые

Глобальное потепление угрожает уничтожить до 85% винодельческих регионов в мире. Об этом сообщает Eurek Alert со ссылкой на исследование.
По данным ученых, если температура воздуха на Земле повысится на два градуса, это сократит количество винодельческих регионов на 56%. Повышение температуры на четыре градуса угрожает уничтожить 85% таких регионов.
Для каждого из сортов, которые изучали ученые, была создана модель, предсказывающая, удастся ли винограду адаптироваться к разным климатическим сценариям. При любом из них, отмечают исследователи, потери для сельского хозяйства очевидны.
Больше всего пострадают регионы с теплым климатом, например, Италия, Испания, Австралия. Однако исследователи считают, что отдельные сорта винограда приспособятся к более жаркому климату.
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