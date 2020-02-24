NASA показали, как тепловая волна ударила по льдам Антарктиды – спутниковые фото

Остров Игл и Антарктический полуостров, Антарктида (фото - NASA Earth Observatory by Joshua Stevens)

Ледяной покров острова Игл начал таять после того, как с 5 по 13 февраля Антарктиду накрыло тепловой волной. Об этом сообщает SciTech Daily.

NASA Earth Observatory опубликовали фото со спутника Landstadt, которые показывают, как повышение температуры буквально за неделю растопило часть льдов на острове Игл и Антарктическом полуострове. В центре острова Игл образовались талые пруды.

Смотрите также: В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков: видео

"Я не видел, чтобы в Антарктиде так быстро появлялись талые пруды. Обычно мы наблюдаем такие виды таяния на Аляске и в Гренландии, но не в Антарктике", - сказал Маури Пелто, гляциолог из Николс-колледжа.

Ученый отметил, что такое быстрое таяние вызвано устойчивыми высокими температурами, которые превышают температуру замерзания. 6 февраля термометры на базе Эсперанса на северном крае Антарктического полуострова показали 18,3°C, примерно такая же погода в тот день была в Лос-Анджелесе.

Текущую тепловую волну ученые объясняют совпадением целого ряда метеорологических факторов. В районе мыса Горн было высокое давление, Западные ветра, которые защищают Антарктику от проникновения тропических воздушных масс, ослабли, а сухие и теплые порывистые ветра Фен прорвались в Антарктические Анды.

Подобное постоянное тепло не было характерно для Антарктиды до 21-го века, но оно стало более распространенным в последние годы.

СПРАВКА. Тепловая волна – последовательная чреда (от пяти) аномально теплых дней, среднесуточная температура которых превышает климатическую норму в данном регионе.

20°C. 9 февраля на острове Сеймур у берегов Антарктического полуострова температура впервые в истории поднялась выше Ученые назвали это значение "невероятным и аномальным".

Читайте также: Антарктида. Под "ледником Судного дня" нашли рекордно теплую воду

Фото - NASA Earth Observatory by Joshua Stevens