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NASA показали, как тепловая волна ударила по льдам Антарктиды – спутниковые фото

NASA показали, как тепловая волна ударила по льдам Антарктиды – спутниковые фото - Фото
Остров Игл и Антарктический полуостров, Антарктида (фото - NASA Earth Observatory by Joshua Stevens)
24.02.2020, 09:35

Аномально теплые дни обрушились на Антарктический полуостров. 6 февраля температура на станции Эсперанса была такой же, как в Лос-Анджелесе

Ледяной покров острова Игл начал таять после того, как с 5 по 13 февраля Антарктиду накрыло тепловой волной. Об этом сообщает SciTech Daily.

NASA Earth Observatory опубликовали фото со спутника Landstadt, которые показывают, как повышение температуры буквально за неделю растопило часть льдов на острове Игл и Антарктическом полуострове. В центре острова Игл образовались талые пруды.

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"Я не видел, чтобы в Антарктиде так быстро появлялись талые пруды. Обычно мы наблюдаем такие виды таяния на Аляске и в Гренландии, но не в Антарктике", - сказал Маури Пелто, гляциолог из Николс-колледжа.

Ученый отметил, что такое быстрое таяние вызвано устойчивыми высокими температурами, которые превышают температуру замерзания. 6 февраля термометры на базе Эсперанса на северном крае Антарктического полуострова показали 18,3°C, примерно такая же погода в тот день была в Лос-Анджелесе.

Текущую тепловую волну ученые объясняют совпадением целого ряда метеорологических факторов. В районе мыса Горн было высокое давление, Западные ветра, которые защищают Антарктику от проникновения тропических воздушных масс, ослабли, а сухие и теплые порывистые ветра Фен прорвались в Антарктические Анды.

Подобное постоянное тепло не было характерно для Антарктиды до 21-го века, но оно стало более распространенным в последние годы.

СПРАВКА. Тепловая волна – последовательная чреда (от пяти) аномально теплых дней, среднесуточная температура которых превышает климатическую норму в данном регионе.

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Фото - NASA Earth Observatory by Joshua Stevens

Марк Сировой
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