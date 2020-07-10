В ООН рассказали, как потеплеет в ближайшие годы и какими будут последствия

Из-за глобального потепления Европу могут чаще накрывать шторму, а Австралии и ЮАР климат может стать еще более засушливым, прогнозируют в ВМО

Среднегодовая температура воздуха на Земле может подняться на 1,5 ° C по Цельсию выше доиндустриального уровня в течение следующих пяти лет. Об этом сообщила учрежденная под эгидой ООН Всемирная метеорологическая организация (ВМО), передает Reuters.

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Отмечается, что такое повышение возможно с вероятностью 20% в любой год между 2020 и 2024 годами. В то же время ожидается, что в каждый год из названого периода, температура будет выше доиндустриального уровня по меньшей мере на 1 градус.

В результате потепления, прогнозируют в ВМО, ЮАР и Австралия, вероятно, станут более сухими к 2024 году, в то время как регион Сахель в Африке, вероятно, будет более влажным. Европу же ожидает большее число штормов, а Северную Атлантику - более ветреная погода.

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Отмечается, что ученые установили порог в +1,5 ° C как потолок для предотвращения катастрофических изменений климата. Однако речь идет о долгосрочной перспективе.

В ВМО же подчеркивают, что прогнозируемое ими поднятие температур не означает долгосрочного превышения порога, и говорят, что это вряд ли произойдет в течение по крайней мере одного десятилетия.

9 февраля на острове Сеймур у берегов Антарктического полуострова температура впервые в истории поднялась выше 20°C. Ученые назвали это значение "невероятным и аномальным".

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Марк Сировой

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