Глобальное потепление. Где в Украине стало жарче всего за 30 лет – таблица

Теплее всего за 30 лет стало в Киеве и Чернигове, меньше всего температура поднялась в Ужгороде, говорят в Центральной обсерватории имени Срезневского

Глобальное потепление повлияло на Украину: за последние 30 лет температура воздуха в стране повысилась, а количество осадков уменьшилось. В то же время эти процессы не были равномерными в разных уголках страны, передает Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского.

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Больше всего температура повысилась в Киеве и Чернигове – на 1,6 градусов по Цельсию. В Харькове, Львове и Виннице – на 1,4. Меньше всего – в Ужгороде (+0,9 градусов).

"Что касается осадков, то картина очень пестрая, однако в целом их количество уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит увлажнения Украины растет", - пишут в обсерватории.

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В целом ученые отмечают, что темпы глобального потепления в Украине быстрее, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепления за 30 лет близким 1 градусу.

очь на 5 июля оказалась самой теплой за последние 140 лет. В Киеве н

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Таблица - Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского

Марк Сировой

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