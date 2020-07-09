Жара отступает. Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, дожди ожидаются на западе, севере и центре страны

Температура воздуха 9 июля в западных, в большинстве центральных и северных областях прогнозируется до + 20, + 26 градусов, в южной части, в восточных областях, в Днепре и районах + 26, + 29 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Дожди, преимущественно небольшие, возможны в четверг на западе и севере, а также в Винницкой области, местами грозы", - уточнила Диденко.

По ее словам, на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода.

В Киеве - небольшой дождь, температура воздуха в течение дня +23, +24 градуса.

На выходных ожидается + 28, + 31 градусов. "Со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы", - уточнила Диденко.

В этом году июль будет на один-два градуса жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы

Читайте также: Разбор. "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы в Украине. Что дальше? Спойлер - только хуже

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.