Самый теплый месяц года. Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

В этом году июль будет на один-два градуса жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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Среднемесячная температура воздуха в июле составляет 17-22 градуса по Цельсию, на юге до 24 градусов. В этом году ожидается, что в июле температура воздуха составит 20-25 градусов, что на один-два градуса выше средних многолетних значения. Количество осадков ожидается в пределах нормы.
Синоптики уточняют, что июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.