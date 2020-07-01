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Самый теплый месяц года. Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Самый теплый месяц года. Синоптики рассказали, какой будет погода в июле - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
01.07.2020, 11:40

В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на июль

В этом году июль будет на один-два градуса жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. 

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Среднемесячная температура воздуха в июле составляет 17-22 градуса по Цельсию, на юге до 24 градусов. В этом году ожидается, что в июле температура воздуха составит 20-25 градусов, что на один-два градуса выше средних многолетних значения. Количество осадков ожидается в пределах нормы. 

Синоптики уточняют, что июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями и жаркими засушливыми периодами.

  • С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.
Владислав Сердюк
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Украина погода Укргидрометцентр июль синоптики
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