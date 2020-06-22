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22.06.2020, 20:49

На Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видео

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На Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видео
На Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видео
На Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видеоНа Прикарпатье и Буковине масштабные паводки: эвакуируют людей - фото, видео

Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли в опасности люди или домашние животные

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен второй - оранжевый уровень опасности. Людей эвакуируют из аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уровень воды в горных реках поднимается до двух метров.

На месте работают спасатели и полицейские, которые мониторят местность, эвакуируют людей из аварийных домов, доставляют еду и воду.

По состоянию на 18:00, на территории Ивано-Франковской области из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах. В эпицентре непогоды - 31 жилой дом и 37 хозяйств.

В МВД сообщили, что полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли в опасности люди или домашние животные. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства.

На место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma ГСЧС, который доставит еду и дополнительные силы.

"По состоянию на сейчас - ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие" — заявил глава МВД Арсен Аваков.

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В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах Выжницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Выжницкого района частично разрушена дамба. Правоохранители предупреждают местных жителей о возможном отселении из опасной зоны.

В ГСЧС сообщили ,что ночью в Верховинском районе Ивано-Франковской области в реке Белый Черемош обнаружили автомобиль, из которого звали на помощь. Однако помочь не успели, машину унесло течением. Днем из реки извлекли тело женщины.

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Теги: ГСЧС, черновцы, паводок, ивано-франковск
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