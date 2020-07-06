Киев побил еще один температурный рекорд

С начала 2020 года в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда

Ночь на 5 июля в столице оказалась самой теплой за последние 140 лет. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По данным наблюдений, ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6 градусов по Цельсию. Предыдущее рекордное значение + 20,5 градусов 1988 года превышено на 0,1 градус", - заявили в обсерватории.

Также там уточнили, что это уже 24-й температурный рекорд, который побил Киев с начала 2020 года.

реднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы. 1 июля сообщалось , что с

Читайте также: Самый теплый месяц года. Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.