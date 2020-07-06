Киев побил еще один температурный рекорд
06.07.2020, 16:50
Иллюстративное фото: pixabay.com
С начала 2020 года в Киеве зафиксировали 24 температурных рекорда
Ночь на 5 июля в столице оказалась самой теплой за последние 140 лет. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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"По данным наблюдений, ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6 градусов по Цельсию. Предыдущее рекордное значение + 20,5 градусов 1988 года превышено на 0,1 градус", - заявили в обсерватории.
Также там уточнили, что это уже 24-й температурный рекорд, который побил Киев с начала 2020 года.
- 1 июля сообщалось, что среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы.
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