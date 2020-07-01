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Пять температурных рекордов: климатологи подвели итоги июня в Киеве

Пять температурных рекордов: климатологи подвели итоги июня в Киеве - Фото
Владимирская горка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.07.2020, 14:14

Июнь 2020 года вошел в десятку самых теплых месяцев за 140 лет наблюдений

Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла + 21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы. Об этом подтверждают данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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По рейтингу самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня было побито до пяти температурных рекордов, восемь дней были с максимальной температурой выше +30 градусов.

Холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 5,5 градусов, а жарче - 11 июня, тогда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,3 градусов.

Осадков в июне на проспекте Науки 37, выпало 49 мм, или 68% климатической нормы.

  • 1 июля на юго-востоке и востоке ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)

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Арина Толина
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